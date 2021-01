Democraten Lagerhuis dienen resolutie in om Trump af te zetten

Washington

In de resolutie is een aanklacht tegen Trump geformuleerd waarin hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot een opstand voor zijn rol bij de rellen rond het Capitool.

De Democraten hebben verder een resolutie opgesteld waarin vicepresident Mike Pence wordt gevraagd Trump te ontslaan door een beroep te doen op het 25e amendement van de grondwet. Onder die regeling kan Trump, wiens ambtstermijn volgende week woensdag afloopt, relatief snel uit het Witte Huis worden gezet.

Omdat de Republikeinen in het door de Democraten geleide Huis die laatste resolutie niet direct in stemming wilden brengen, werd daarop de impeachmentresolutie geïntroduceerd. Dinsdag zal het Lagerhuis alsnog over de oproep aan Pence stemmen. Pence en een deel van het kabinet kunnen Trump uit zijn functie zetten als zij vinden dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren.

De vraag is of de vicepresident gebruik zal maken van het 25e amendement. De Democratische Huisvoorzitter Nancy Pelosi wil dat hij binnen 24 uur met een reactie komt, nadat het Huis met de resolutie heeft ingestemd.

Een afzettingsprocedure neemt meer tijd in beslag. Om Trump op die manier weg te krijgen, is ook steun nodig van twee derde van de Senaat, die nog in handen is van de Republikeinen. <