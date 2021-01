Khashoggi's verhaal

Jamal Khashoggi werd ruim twee jaar geleden op het Saudische consulaat in Istanbul in opdracht van de Saudische machthebbers vermoord. Wie was Khashoggi? En waarom moest hij dood?

Op 2 oktober 2018 ging journalist Jamal Khashoggi het Saudische consulaat in Istanbul binnen om documenten op te halen die hij nodig had voor zijn aanstaande huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz. (Later bleek hij in de Verenigde Staten al een andere vrouw te hebben.) Zijn verloofde bleef buiten op hem wachten, maar Jamal Khashoggi zou nooit meer levend naar buiten komen.

Wekenlang hield de Saudische regering vol dat Khashoggi het consulaat levend had verlaten. Op 20 oktober werd op de Saudische televisie verklaard dat hij tijdens een gevecht in het consulaat om het leven was gekomen.

De waarheid bleek uiteindelijk veel en veel gruwelijker te zijn: Jamal Khashoggi was het slachtoffer ‘van een brutale moord met voo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .