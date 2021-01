Slot ov-fiets open met ov-chipkaart

Apeldoorn

Geen gedoe meer door kwijtgeraakte fietssleutels. De Nederlandse Spoorwegen gaat de ov-fiets voorzien van een elektronisch slot dat opent en sluit met de ov-chipkaart. De eerste vierhonderd fietsen met zo'n nieuw slot staan in de stalling van station Apeldoorn en zijn sinds maandag in gebruik. Het nieuwe slot opent door de ov-chipkaart ertegenaan te houden. Als er een abonnement op de kaart staat, springt het ‘slimme slot' open. Bij inlevering van de fiets wordt de huur automatisch beëindigd als de fiets op slot wordt gezet. In de app is te controleren of de fiets goed is ingeleverd. <