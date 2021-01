Rijxman: veiligheid journalist in gevaar

Hilversum

NPO-voorzitter Shula Rijxman maakt zich zorgen over de toenemende dreiging voor Nederlandse journalisten. ‘Onwaarheden, complottheorieën én polarisatie bestrijden we met één tegengif: de feiten', zei ze in haar nieuwjaarstoespraak. Ze vindt het cruciaal dat in een democratie journalisten hun werk in alle vrijheid kunnen blijven uitvoeren. ‘De ontwikkeling dat feiten worden ontkend, de wetenschap ter discussie wordt gesteld en steeds vaker hardop wordt getwijfeld aan het werk van journalisten, is gewoonweg gevaarlijk.' Dat de NOS zich gedwongen voelde logo's van satellietwagens te verwijderen, beschouwt Rijxman als een dieptepunt. <