Ondernemen tijdens de lockdown: ‘De pijn is oneerlijk verdeeld’

Harmen Riemer - beeld nd

Wie: Harmen Riemer (36)

Wat: mede-eigenaar van Boekhandel Riemer

‘De lockdown gaat door de besmettelijke, Engelse variant van het coronavirus langer duren denk ik. Dat is super nadelig. Onze drie winkels in Groningen, Amersfoort en Meppel hadden het op 14 december, de dag voordat de lockdown begon, nog belachelijk druk. De daaropvolgende nacht heb ik met de programmeur van de webshop doorgewerkt om de winkels om te bouwen tot verzendhuizen en afhaallocaties.

In de Groningse vestiging waren we twee jaar geleden al begonnen met een eigen bezorgdienst per fiets. Een tijdig besteld boek kan dan dezelfde dag nog geleverd worden, keurig ingepakt in cadeaupapier. Daarmee kunnen we de concurrentie aa..