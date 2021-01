14 besmettingen in gevangenis Ter Apel

Ter Apel

Veertien gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Ter Apel zijn besmet met het coronavirus. Zij zitten verplicht in quarantaine in hun eigen cel, zegt vestigingsdirecteur Laurens Huizenga van de PI Ter Apel, waarmee hij berichtgeving van RTV Noord bevestigt. Ook een aantal personeelsleden van de gevangenis is besmet. De besmette gedetineerden bevinden zich grotendeels op dezelfde afdeling. Deze afdeling is daarom preventief in quarantaine gegaan. Dit betekent dat de gedetineerden de hele dag in hun eigen cel verblijven en niet mogen deelnemen aan het dagprogramma. <