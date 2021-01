‘Coronavaccin beschermt tegen Britse variant’

Amsterdam

In het nieuwe onderzoek is maar één van de veertien moleculaire gedaanteveranderingen bestudeerd die de Britse variant van het virus heeft ondergaan. Bovendien zijn geen gevaccineerde mensen onderzocht, maar slechts bloedmonsters in het laboratorium. Dat maakt het nog altijd denkbaar dat het vaccin in de echte wereld minder goed beschermt tegen de Britse variant – al zal het beslist iets uitrichten.

Voorlopig is de bekendmaking van Pfizer in elk geval ‘goed nieuws’, reageert hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede (UMC Groningen). ‘De mutatie waarnaar ze hebben gekeken is vermoedelijk de belangrijkste’, zegt ze. ‘Dat maakt de kans groot dat dit vaccin ook tegen de Britse variant be..

