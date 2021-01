Steun voor Asscher ondanks toeslagenaffaire

Den Haag

Tijdens dat congres zullen leden zich ook uitspreken voor een nieuwe motie, waarin juist steun wordt uitgesproken voor Asscher. In een brief roepen de 275 leden, onder leiding van Pieter Paul Slikker, fractievoorzitter in Den Bosch, andere leden op ook hun steun voor Asscher uit te spreken. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, voormalige ministers Jet Bussemaker en Jeroen Dijsselbloem en de huidige Tweede Kamerfractie hebben de brief ondertekend.

Het toeslagenrapport dat de speciale Kamercommissie eind vorig jaar publiceerde, raakte ook Asscher als minister van Sociale Zaken en vicepremier in het vorige kabinet. Maar de PvdA-leden vinden het goed dat Asscher direct door het stof ging en lessen wil trekken uit het vernietigende rapport. ‘Als een van de weinige betrokkenen omarmde hij ten volle de uitkomsten van het onderzoek, legde hij er verantwoording over af, bood hij er excuses voor aan.’

Slikker zegt na een bericht van de NOS over zijn motie dat hij het ‘gek zou vinden als degene die juist zijn excuses heeft gemaakt’ het veld moet ruimen.

kritiek

Volgens Slikker speelt ook mee dat de harde kritiek van de Kamercommissie niet alleen Asscher, maar ook collega-bewindspersonen, de Tweede Kamer, de Belastingdienst en zelfs de rechtspraak raakte. Eerder zei Asscher

tegen Trouw al dat hij zichzelf ‘bij uitstek’ degene vindt die de verzorgingsstaat kan repareren.

Tijdens het congres wordt ook gestemd over een motie van wantrouwen tegen Asscher, ingediend door actief PvdA-lid Francisca Drijver. Minimaal honderd leden moeten het indienen van zo'n motie ondersteunen voordat erover gestemd kan worden. Drijver kreeg genoeg leden achter zich, maar ook de ‘Motie van Steun' kreeg binnen een half uur genoeg steunbetuigingen. Volgens Slikker zegt dat veel over ‘steun voor leiderschap wat feilbaarheid toont, verantwoording aflegt en excuses maakt'. <