Veel boetes in sneeuwgebied Limburg

Vaals

Boa's van de gemeente Vaals hebben zaterdag veel boetes uitgeschreven in het besneeuwde gebied rond het Drielandenpunt en de bossen bij Vijlen in het Zuid-Limburgse heuvelland. Dat zei burgemeester Harry Leunessen van Vaals die zaterdagmiddag een kijkje nam in het drukke sneeuwlandschap. De sneeuw trok veel dagjesmensen. 'Vooral gezinnen waren onderweg, met hond, kinderen en slee', aldus de burgemeester. De boetes werden uitgeschreven voor de talloze fout- en wildparkeerders. Medewerkers van gemeente, politie en Staatsbosbeheer probeerden de verkeersstromen in de heuvels in goede banen te leiden. Op veel plaatsen stond het verkeer vast. <