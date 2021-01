De PvdA tegen de antithese

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 2: de eerste Kamerverkiezingen na de oorlog.

Een van de opmerkelijkste campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen was die van 1946, de eerste na de oorlog. Door de papierschaarste kon er nauwelijks propaganda worden gemaakt. De CPN, de Communistische Partij van Nederland, drukte haar affiches op de achterkant van afgedankte Amerikaanse legerkaarten. De partijen hadden moeite om de achterban te mobiliseren, doordat de ledenadministratie in de oorlog verdwenen of verouderd was. Het volk had wel meer aan z’n hoofd dan de verkiezingen. De woningnood en de schaarste aan voedsel en kleding drukten zwaar op de burgers.

De noden van vlak na de oorlog waren terug te zien en te lezen in het propagandamateriaal van de politieke partijen. Een affiche van de Katholieke Volkspartij (KVP) to..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .