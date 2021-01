Kirsten en Aico uit het Gelderse Haaften runnen een eigen kaasboerderij. Wat is hun succes?

In de drie jaar dat Kirsten en Aico de Jongh uit het Gelders Haaften hun eigen kaasboerderij runnen, hebben ze een gedegen reputatie opgebouwd, met prijzen voor hun producten. Ze verkopen rechtstreeks aan de consument, leveren aan boerderijwinkels in de buurt en speciaalzaken elders.

Kirsten de Jongh in de opslag van de kaasboerderij in Haaften, waar honderden kazen van verschillend formaat en samenstelling liggen te rijpen.

Haaften

‘Ik was altijd gek op dieren, ik had cavia’s en zat op paardrijles. Maar ik ben opgegroeid in een rijtjeshuis in Wijk bij Duurstede.’ Met deze achtergrond lag het niet echt voor de hand dat Kirsten de Jongh (28) nu samen met haar man Aico (29) met zoveel succes de scepter zou zwaaien op kaasboerderij De Buitenhoeve in Haaften, een dorp aan de Waal tegenover Zaltbommel.

Na de ochtendkoffie neemt Aico zoontje Riley mee om de stallen te inspecteren. De peuter, speen in de mond, is dol op de koeien, de kalfjes en de shetlandpony die op stal staan. Geamuseerd lachend zegt de boer dat de volgende generatie zich al warm loopt om het bedrijf over te nemen.

