Een kasteel waarvan de ophaalbrug maar moeizaam omlaag gaat

Eenzaamheid is volgens sommigen dé volksziekte van deze tijd. Ook in coronatijd lijden velen onder gebrek aan sociaal contact. Toch kan eenzaamheid ook een bron van inspiratie, bezinning en bezieling zijn. In deze serie spreken mensen over de eenzaamheid in hun leven.

Ruard Ganzevoort, decaan van de theologische faculteit van de VU en senator voor GroenLinks

Vervreemding en uitsluiting, afscheid en rouw – de eenzaamheid heeft in verschillende gedaanten het leven van Ruard Ganzevoort (55) gekruist. Toch wegen de momenten van vriendschap, liefde en verbondenheid – met zichzelf en met anderen – zwaarder dan de littekens die hij in zijn leven opliep. ‘Misschien moeten we wat minder hardnekkig proberen om permanent gelukkig te willen zijn.’





Ik ben op mijn dertiende een jaar lang seksueel misbruikt door een jeugdleider. Het was de eerste keer dat de eenzaamheid zich in mijn leven manifesteerde. Ik raakte in mijzelf opgesloten, alsof ik achter ‘tralies van glas’ gevang..

