Zuid-Afrikaanse coronavariant ook in Nederland

De ‘Zuid-Afrikaanse mutatie’ van het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. Een persoon uit de regio Midden- en West-Brabant blijkt de variant te hebben opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bilthoven - Den Haag

De persoon is op 22 december getest en deze donderdag bleek dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. Het is niet bekend of de Brabander onlangs in Zuid-Afrika is geweest.

De ‘Britse variant’ is al bij ongeveer vijftig mensen in Nederland aangetroffen, onder wie ongeveer dertig mensen uit het Zuid-Hollandse Bergschenhoek en omgeving. Velen van hen waren niet in Groot-Brittannië.

De beide versies lijken besmettelijker te zijn dan andere coronavarianten, maar lijken niet meer gezondheidsschade aan te richten. Volgens de eerste onderzoeken werken de ontwikkelde coronavaccins ook tegen de twee mutaties.

op schema

De ruim 400.000 vaccins die Nederland tot nu toe ontvangen heeft, zijn inmiddels allemaal vergeven. Ze zijn óf al ingespoten, óf er staat een afspraak gepland om dat te doen. ‘Daarmee liggen we voor op schema’, zegt zorgminister Hugo de Jonge.

Hij noemt het ‘heel goed nieuws’ dat de Europese Unie haar bestelling van coronavaccins bij Pfizer/BioNTech heeft verdubbeld tot 600 miljoen stuks. ‘Dat betekent dat we eerder al en veel sneller onze meest kwetsbare doelgroep kunnen gaan vaccineren’, zegt hij.

Onzeker is nog wel wanneer de extra vaccins precies naar Nederland komen. ‘We zullen met Pfizer in gesprek moeten en met de Europese Commissie over wanneer en hoeveel precies in welke kwartalen, maar dit is heel goed nieuws’, aldus De Jonge vrijdag na de ministerraad.

Een andere meevaller is dat het mogelijk is om zes in plaats van vijf doses te halen uit een flacon van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, zo bevestigde de Europese toezichthouder voor medicatie, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vrijdag. Voor die zesde dosis is het wel nodig om een speciaal soort injectiespuit te gebruiken. Maar als er niet vijf, maar zes doses uit een flesje kunnen worden gehaald, is het mogelijk om meer mensen te vaccineren.

Intussen dalen de besmettingscijfers in Nederland maar mondjesmaat. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de ruim 9700 positieve tests die het RIVM donderdag had gemeld, maar wel meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen. Wel daalde het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen voor de derde dag op rij. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2636 mensen vanwege COVID-19.

somber

Premier Rutte is dan ook niet positief over het versoepelen van de maatregelen. Dinsdag maakt het kabinet bekend wat er gebeurt met de huidige harde lockdown die sinds 15 december geldt en tot in ieder geval 19 januari zou duren. Rutte wilde er inhoudelijk niet op vooruitlopen maar zei eerder deze week al dat het aantal besmettingen nog te hoog is en dat hij somber is over versoepelingen. <

noodopvang

Scholen die problemen ervaren met de noodopvang van kinderen, mogen zelf grenzen stellen en keuzes maken om de situatie toch werkbaar te houden. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob naar aanleiding van berichten dat de scholen de toestroom soms niet aankunnen. Tijdens de sluiting van scholen is opnieuw opvang geregeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen die niet lang thuis kunnen blijven. Deze keer komen er meer kinderen.