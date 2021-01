Van de kiezer mag het wat linkser

Amsterdam

Dat valt op te maken uit een representatief onderzoek onder 1293 kiezers door Peter Kanne van I&O Research waarin De Volkskrant inzage heeft gekregen. In zijn rapport vergelijkt Kanne de huidige uitkomsten met de opvattingen van kiezers in 2016 en 2010.

Er bestaat dan ook een opmerkelijk grote consensus onder de kiezers over wat er de komende jaren moet gebeuren. Zo is het geloof in marktwerking in de zorg en andere publieke sectoren sterk afgenomen het afgelopen decennium. Nog maar 12 procent van de kiezers gelooft dat meer concurrentie tussen ziekenhuizen leidt tot betere kwaliteit, ruim 60 procent is het daar inmiddels mee oneens. In 2010 zag 34 procent van de kiezers juist heil in concurrentie, terwijl ‘slechts&rsqu..

