Deze verpleegkundigen kiezen voor een vaccin: ‘Buiten mijn werk zijn mensen sceptischer’

Evelien van den Hoek (23) uit Sommelsdijk verwacht komende vrijdag haar eerste vaccinatie krijgen. Maar, dat voornemen staat op losse schroeven. ‘Ik heb deze week corona-gerelateerde klachten gekregen, ik ben net getest en wacht op de uitslag’, klinkt het wat sipjes aan de telefoon. De kans bestaat daarmee dat de felbegeerde vaccinatie uitgesteld moet worden. ‘Je moet een aantal weken coronavrij zijn voor je ‘m krijgt.’ Van den Hoek werkt als medewerker wonen en welzijn in woon- en zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. ‘Ik werk met mensen die dementie of somatische klachten hebben. Ik houd hen g..