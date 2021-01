Claims en adviezen rond etherische oliën zijn gevaarlijk en ‘klinkklare onzin’

Amersfoort

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad op websites en in Facebookgroepen van Young Living-gebruikers en -verkopers. Vaak wordt daar gezegd dat de oliën zo puur zijn dat je niet kunt overdoseren, en dat pure etherische oliën ‘lichaamseigen stoffen’ zijn, wat inhoudt dat het lichaam precies weet wat het ermee aan moet. Ook worden algemene gebruiksadviezen gegeven die gevaarlijke situaties op kunnen leveren, zoals het advies olie in te nemen of direct op de huid of in bad te gebruiken. Daarnaast gaan richtlijnen rond voor gebruik bij baby’s en kinderen of tijdens de zwangerschap die volgens aromatherapeuten niet veilig zijn.

De bedrijven die de oliën verkopen, kunnen daar moeilijk verantwoordelijk voor worden geho..

