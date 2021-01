‘Reumamedicijn helpt bij overlevingskans corona’

Utrecht

Ook verblijven patiënten gemiddeld een week korter op de ic. Dat is volgens het UMC Utrecht de uitkomst van een baanbrekend onderzoek. Het gaat om de middelen tocilizumab en sarilumab. Eind vorig jaar werden positieve vroege bevindingen over tocilizumab vrijgegeven voordat de volledige gegevens waren verzameld. Nu de volledige analyse beschikbaar is, zijn onderzoekers overtuigd van de verbeteringen.

‘Dit is een belangrijke bevinding, die onmiddellijke gevolgen zou kunnen hebben voor de ziekste patiënten met COVID-19', zegt Lennie Derde, die samen met arts-microbioloog en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek in Europa coördineert. ‘Deze medicijnen kunnen de kans op overleving en herstel vergroten bij de meest ernstig zieke volwassen patiënten die worden beademd op de ic.' <