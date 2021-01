Dwangsommen asielzoekers kosten twee miljoen extra

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) verwacht dat de immigratiedienst IND nog 34 miljoen euro moet uitkeren aan dwangsommen aan asielzoekers vanwege de trage afhandeling van hun asielaanvragen. Dat is 2 miljoen euro meer dan eerder was beraamd.

Den Haag

In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat de taskforce, die vorig jaar is ingesteld om de achterstanden bij de IND weg te werken, nu 8200 asielzaken heeft afgehandeld. ‘Daardoor is in een deel van die zaken voorkomen dat nog meer dwangsommen uitbetaald dienden te worden’, aldus Broekers-Knol.

Volgens de staatssecretaris is vorig jaar tot en met medio december 13 miljoen euro aan dwangsommen uitgekeerd, daar komt naar verwachting nog 34 miljoen euro bij.

Vorig jaar november, toen Broekers-Knol de Kamer ook al informeerde over dit thema, was nog 11,5 miljoen uitgekeerd en was de inschatting dat hier nog 32 miljoen bij zou komen. De bedragen zijn het sluitstuk van een regeling die de staatssecretaris veel ..

