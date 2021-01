Gewone zorg ziekenhuis nog verder ‘afgeschaald'

In 55 procent van de ziekenhuizen ligt de ‘niet-kritieke planbare zorg’ inmiddels helemaal stil. Bij 31 procent lukt het ook niet meer alle planbare zorg te leveren die wel als ‘kritiek’ geldt. Ze hebben het te druk met het behandelen van coronapatiënten.

Den Haag

Dat hebben de ziekenhuizen aangegeven bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De eerste categorie betreft zorg die kan wachten, zonder dat het uitstel leidt tot blijvende schade bij de patiënt. Heupoperaties zijn een voorbeeld.

In de tweede categorie valt alle zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om blijvende gezondheidsschade te voorkomen. In de vorige weekrapportage gaf 29 procent aan slechts deels voor deze ‘kritieke planbare zorg’ te kunnen instaan.

Nog eens 3 procent van de ziekenhuizen kan zelfs niet altijd de (semi-) acute zorg verlenen die nodig is. Dat percentage is gelijk gebleven.

minder verwijzingen

Vrijwel alle ziekenhuizen die nog patiënten ontvangen voor planbare behandelingen die niet als kritiek gelden, doen dat nog maar gedeeltelijk. Landelijk is ook de operatiecapaciteit inmiddels met 51 procent ‘afgeschaald’, zoals dat wordt genoemd in zorgjargon.

Alleen al in de afgelopen twee weken hebben huisartsen volgens de NZa-gegevens in totaal 38.000 verwijzingen minder uitgeschreven dan normaal te verwachten zou zijn. Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn volgens de zorgautoriteit al 1,19 miljoen verwijzingen minder uitgeschreven dan ze zonder het virus gedaan zouden hebben.

Patiëntenfederatie Nederland pleit voor maatwerk. ‘Zeg niet zomaar alles af. Kijk ook bij die zo noodzakelijke zorg goed wie moet voorgaan', zei een woordvoerder van de organisatie eerder over het terugschroeven van de ziekenhuiszorg. ‘Probeer ook mensen perspectief te bieden en ga op zoek in de regio, of elders nog wel capaciteit is.’ <