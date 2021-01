Windmolens ja, maar niet hier

Amsterdam

Vanuit haar woonkeuken kijkt Heleen van den Hombergh dagelijks uit over het IJmeer aan de rand van Amsterdam. Spiegelend water waar bewoners van de populaire wijk IJburg graag suppen en waar aalscholvers naar vis duiken. In de verte: de geknotte toren van Ransdorp, de dijkhuisjes van Durgerdam en het Vuurtoreneiland uit de achttiende eeuw. ‘Ik woon hier prettig’, zegt de 56-jarige expert in tropische bosbouw die werkt voor een internationale natuurorganisatie. ‘Voordat ik dit kocht, checkte ik het bestemmingsplan: geen woord over 200 meter hoge windturbines!’

geluid

Niet dat Van den Hombergh tegen windmolens is. ‘Ik ben een groot voorstander van de energietransitie en windenergie hoort daarbij. Maar n..

