Dawah-Groep had al een talkshow, nu ook een eigen pand

Na een half jaar crowdfunding en een uitslaande brand als flinke tegenslag, kon de islamitische Dawah-Groep rond Oud en Nieuw toch een eigen pand kopen. De organisatie van jonge moslims zette donateurs in een eregalerij. ‘Moge Allah deze broeder en zijn zus rijkelijk belonen!’

Utrecht

De IslamOmroep haalde in een half jaar tijd 16.500 leden binnen. Bij lange na niet genoeg om toegelaten te worden tot het omroepbestel, maar tegelijk is deze jonge omroep een van de grootste islamitische verenigingen van het land geworden. Directeur Azzedine Karrat gaat nu online door met het project.

Daar is hij niet de enige. Moslims in Nederland zijn online erg actief. Wie nu al een islamitische talkshow wil zien, kan terecht bij Dawah-Groep. Dat is een Utrechtse groep moslims, vooral studenten en jonge ouders, die al ruim vijf jaar aan de weg timmert.

Rabbijn Lody van de Kamp, oud-politicus Joram van Klaveren en ook Karrat schoven aan in de talkshow, die maandelijks uitzendt via Facebook. Nourdeen Wildeman is de vaste ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .