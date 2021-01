Konijnonderzoek op de Friese Waddeneilanden moet het tij keren

Het konijn werd in november toegevoegd aan de landelijke Rode Lijst van de in Nederland bedreigde zoogdieren.

Het gaat niet goed met de konijnenpopulaties in de duinen op de Friese Waddeneilanden. Daarom onderzoekt dierecoloog Jasja Dekker de zoogdieren deze maand intensief.

Dat het slecht gaat met de konijnenstand is niet nieuw. Sinds de eerste uitbraak van de konijnenziekte RHD in 1990 is het aantal konijnen sterk afgenomen. Tussen 1997 en 2019 met zo’n 75 procent, meldde de Zoogdierenvereniging in oktober, op basis van tellingen door vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek. Hoewel het tussen 2006 en 2015 wat beter leek te gaan, daalde het aantal sinds 2015 weer rap. De aantallen fluctueren bovendien sterk.

ecosysteem

Zo ook in de duingebieden op de Waddeneilanden. Dat is jammer..

