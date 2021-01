Jaguar grijpt ocelot in Guatamala. Oorzaak ligt mogelijk in droogte

Bij een drinkplaats in het tropische woud van Guatemala is vastgelegd hoe een jaguar een ander roofdier, een ocelot, grijpt. Mogelijk is de aanval een gevolg van de droogte.

Op de beelden is te zien hoe de jaguar, een mannetje, een uur lang ligt te wachten bij een drinkplaats. Een grote tapir wordt genegeerd; blijkbaar is het te gevaarlijk die aan te vallen. Maar als de kleinere ocelot komt drinken, slaat de jaguar toe, waarna hij met zijn prooi uit beeld verdwijnt.

Amerikaanse biologen die de beelden hebben gemaakt, zeggen dat zo’n aanval zeldzaam is. Onderzoek van ontlasting van jaguars levert heel soms resten van een ocelot op, maar zo’n confrontatie tussen twee roofdieren is niet eerder vastgelegd op film of foto’s. Wel jagen ze deels op dezelfde tijden, vooral in de schemering.

De oorzaak van de aanval ligt mogelijk in de droogte. De opnamen zijn gemaakt in maart 2019, in een periode waarin de helft van d..

