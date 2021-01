Stemmen over solidariteit

dat de scholen sloten en Nederland weer in lockdown ging. Drie weken: dat is de termijn waarna de effecten van een zo drastische ingreep overtuigend zichtbaar moeten zijn. Dat is niet het geval; het aantal dagelijkse besmettingen nam iets af, maar de daling is niet zo scherp ingezet als tijdens de eerste lockdown in het voorjaar.

Bovendien houden ziekenhuizen nog de adem in voor de gevolgen van het vieren van de feestdagen in ruime vrienden- en familiekring; dat kan een statistische klap in de nek opleveren. En daarnaast zijn er zorgen over de nieuwe, veel besmettelijker ‘Britse mutant’ van het COVID-19-virus. Woensdag ging het al niet meer om een handvol traceerbare besmettingen, maar inmiddels vijftig gevallen in Nederland. De Britse en Schotse premiers Boris Johnson en Nicola Sturgeon moesten eerder deze week tot harde lockdowns besluiten, mede vanwege die nieuwe variant.