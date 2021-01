Tweede vaccin volgende week in Nederland

Na het Pfizer/BioNTech-vaccin, is nu ook het Moderna-vaccin goedgekeurd voor de Europese markt. De eerste voor Nederland bedoelde bulk vaccins is bescheiden: in januari gaat het om 19.000 doses. Eind maart moeten dit er in totaal 400.000 zijn.

Den Haag

Woensdagmiddag werd het Amerikaanse vaccin goedgekeurd door de Europese Commissie, nadat eerder die dag het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) positief had geoordeeld over Moderna. Het vaccin is volgens de deskundigen die het hebben beoordeeld veilig en effectief.

Nederland heeft in totaal ruim zes miljoen Moderna-doses besteld, goed voor ongeveer drie miljoen Nederlanders. De eerste doses komen waarschijnlijk begin volgende week binnen. De Gezondheidsraad komt op korte termijn met een advies over het Moderna-vaccin. Op basis daarvan wordt bepaald welke groep als eerste in aanmerking komt voor dit vaccin. Begin volgende week wordt bekendgemaakt wanneer het vaccineren met Moderna kan beginnen. In de vaccinatiestrategie is eerder a..

