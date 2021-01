De eerste spuit naar het museum

Aan Sanna Elkadiri zelf was het historische moment bijna voorbijgegaan: de inmiddels bekende 39-jarige verpleeghuismedewerker had woensdagochtend nauwelijks door dat de naald in haar arm was gezet en de vaccinvloeistof van Pfizer al was geïnjecteerd.

Veghel

‘Ik dacht: moet het nog beginnen? Maar toen was het al voorbij’, vertelt Elkadiri naderhand. ‘Ik had zenuwen door al die pers die stond toe te kijken, van de vaccinatie heb ik niets gevoeld.’

De eerste vaccinatie van Nederland vond plaats in een hal op een industrieterrein in Veghel. Hier heeft de GGD Hart van Brabant razendsnel een vaccinatielocatie uit de grond gestampt. Vrijdag beginnen ook de GGD’en in Houten en Rotterdam met vaccineren. Op 15 januari moeten alle 25 GGD’en in touw zijn met het inenten van de eerste groep in de Nederlandse vaccinatieroute: de medewerkers in de verpleeghuiszorg.

kiplekker

Vanachter afschermlinten filmt een reeks

camera’s van nationale en internationale me..

