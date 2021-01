‘Papa, waarom kus je mijn juf?’

Almere

Half 2 in de middag. De schooldag zit erop voor Markus en Micha. Zij zijn toe aan drumsessies, dansen en ravotten. Maar hun zussen hebben nog online-les. ‘Die zijn soms in alle staten als ze gestoord worden door spelende broertjes’, vertelt hun moeder Annemarie.

De wifi in het huis in Almere is niet op alle verdiepingen even goed. ‘Vooral als iedereen via Teams of Zoom moet bellen is dat een probleem’, legt Arjen uit. Daarom wordt er veel in de kamer en de keuken gewerkt en geleerd. ‘Het zou ideaal zijn als iedereen op zijn eigen slaapkamer kon werken want alle kinderen hebben een eigen telefoon of iPad. Wij moeten voor ons werk ook af en toe online en dan is het zoeken naar een plekje. Aan die wifi moe..

