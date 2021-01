Zo kan het gaan met corona

Het nieuwe normaal zal, naar het zich laat aanzien, in elk geval één nadeel hebben: telkens weer dat wattenstaafje in uw neus.

het begin van het eindspel: wel de ziekte, minder ellende

Wanneer zouden we weer kunnen knuffelen? Of vooruit: elkaar gewoon een hand geven? Uit eten kunnen, naar een popfestival gaan, zonder mondkapjes de trein in?

Niemand die het precies weet. De restaurants zullen eerder weer opengaan dan de festivals, en het afstand houden zal eerder vervagen dan het handenschudtaboe. Maar in welke maand de kust veilig genoeg is voor welke versoepeling, is lastig te zeggen: volgens een vorige maand gepresenteerde RIVM-berekening is de zorg misschien tot in februari over-belast, maar misschien nog wel tot in juni. Dat is dan nog gerekend buiten de ‘Britse variant’ of die uit Zuid-Afrika: virussen die naar het zich laat aanzien hebben geleerd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .