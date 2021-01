Rotterdam

Tijdens een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane 740 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in 25 tassen in een container met soja concentraat uit Brazilië. De straatwaarde van de in beslag genomen cocaïne is ruim 55 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De cocaïne is inmiddels vernietigd. <