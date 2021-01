'Erken twijfels en zorgen coronaprik'

Nederland begint woensdag als laatste land in de Europese Unie met vaccineren tegen het coronavirus. De bereidheid om een prik te nemen is toegenomen, maar blijft dat ook zo?

Amersfoort

Het is zover. Vandaag worden de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd tegen het coronavirus in de GGD-prikpost in Veghel en in ziekenhuizen. Nederland beschikt inmiddels over ruim 280.000 doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin, klaar om toegediend te worden. Alle Nederlanders die dat willen, kunnen voor het vierde kwartaal dit jaar ingeënt zijn, verwacht het kabinet.

Steeds meer Nederlanders zijn daartoe bereid, blijkt uit dinsdag verschenen onderzoek van Ipsos, verricht in opdracht van de NOS. In november lag het percentage nog op 66 procent, inmiddels is dat gestegen naar 75. Van de ondervraagden laat 15 procent weten zich ‘zeker niet’ of ‘waarschijnlijk niet’ in te laten enten. Zij twijfelen over de v..

