Het gebruik van het openbaar vervoer is vorig jaar door toedoen van de coronacrisis zo goed als gehalveerd. In totaal is er vorig jaar ongeveer 660 miljoen keer ingecheckt met de ov-chipkaart, tegen bijna 1,3 miljard een jaar eerder. Ruim 40 procent van het aantal check-ins vond plaats in de eerste elf weken van het jaar, toen er nog geen coronamaatregelen waren. Dat blijkt uit een analyse van OVPro. <

beeld anp

Poolse supermarkt in Schijndel mag niet open

Een Poolse supermarkt in het Brabantse dorp Schijndel mag voorlopig niet open. Dat heeft burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt, bepaald. Deze winkel is volgens de gemeente van dezelfde familie als een aantal andere Poolse winkels waar eerder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .