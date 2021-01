‘Helft dronevliegers wacht met volgen van opleiding'

Den Haag

Als een drone zwaarder is dan 250 gram of een camera heeft, dan moet de eigenaar zich registeren, een vliegbewijs halen en een kennistest over de regels afleggen. Nu geldt dat al voor professionele vliegers. Nederlandse gebruikers doen dat bij de RDW (de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer), die ook de registratie van andere voertuigen zoals auto’s verzorgt. Men mag niet vliegen boven mensenmassa’s, woonwijken of rond vliegvelden en alleen onder voorwaarden boven mensen of bebouwing. Wiebe de Jager van Dronewatch denkt dat mensen wachten omdat er nog veel onduidelijk is over de regels en de opleidingen. De Jager verwacht het komende jaar verdere discussie over de privacy, omdat er nu meer mogelijkheden zijn om legaal met drones boven bebouwing te vliegen. ‘Helaas zijn de nieuwe regels erg complex en komt de publiekscommunicatie maar moeizaam op gang', aldus De Jager.

De helft van de ondervraagden geeft aan positief te zijn over de nieuwe regels. Slechts een op de tien is ‘ronduit negatief'. Het grootste deel van de ondervraagden gebruikt een drone voor hobbymatig fotograferen en filmen. 20 procent zegt beroepsmatig gebruik te maken van drones. Een deel van deze groep denkt dat de Europese regels meer mogelijkheden bieden voor professioneel dronegebruik. <