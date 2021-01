Sanna Elkadiri krijgt eerste coronaprik

Sanna Elkadiri (39) uit Eindhoven is de eerste Nederlander die woensdagmorgen tussen 8.15 en 8.30 uur op de GGD-priklocatie in Veghel het Pfizer-vaccin tegen corona krijgt ingespoten.

Boxtel

Elkadiri werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel, waar 124 ouderen met dementie of lichamelijke problemen worden verzorgd. Haar cliënten zijn van verschillende nationaliteiten en culturen, onder wie mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst, maar ook paters en zusters.

‘Ik heb gezien wat het virus aanricht en we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen’, zegt Elkadiri. Tijdens de eerste golf in het voorjaar overleden binnen een maand zeventien bewoners van Het Wereldhuis aan corona. Het was de tijd waarin de familie veelal geen afscheid kon nemen van hun dierbare. De verpleeghuismedewerker zelf hield dan maar de hand van de stervende vast en prevelde een geb..

