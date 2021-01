Prijs voor Gommers en Marion Koopmans

Den Haag

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar hoogleraar virologie Marion Koopmans en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Dat heeft het bestuur van Stichting Machiavelli dinsdag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke communicatieprestatie. Koopmans en Gommers krijgen de prijs vanwege ‘hun niet-aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal', aldus het juryrapport. <