Bomen in Amelisweerd bewaakt om wegverbreding te voorkomen

Actievoerders proberen te voorkomen dat in Amelisweerd nu al bomen worden gekapt, terwijl nog onzeker is of de wegverbreding er echt komt.

Utrecht

De actiegroep Amelisweerd niet Geasfalteerd is een Bomenwacht begonnen in het natuurgebied bij de stad Utrecht. Vrijwilligers houden in de gaten of er al bomen gekapt worden voor de geplande verbreding van de A27. ‘We lopen elke dag met één à twee mensen een rondje langs het bedreigde gebied aan beide kanten van de A27’, vertelt Anneke Wensing, een van de initiatiefnemers van de Bomenwacht. ‘We kijken of er voorbereidingen voor bomenkap worden getroffen, zoals markeringen op bomen, afzettingen of het ruimte vrij maken voor wagens en materiaal.’

vrijwilligers

Zo’n veertig vrijwilligers zijn volgens haar beschikbaar voor deze taak. Als een van hen vaststelt dat de k..

