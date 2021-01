Kabinet wil selectie op leeftijd op ic verbieden

Den Haag

Dat meldt minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Artsenorganisaties hebben een draaiboek opgesteld voor het slechtst denkbare scenario, waarin de toestroom van coronapatiënten zo hoog is dat het aantal bedden op de ic’s niet toereikend is. Er moet dan mogelijk geselecteerd worden op niet-medische gronden. In het draaiboek is allereerst bepaald dat patiënten die naar verwachting kort op de ic zullen liggen, bijvoorbeeld na een ongeluk of voedselvergiftiging, voorrang krijgen op coronapatiënten, die relatief lang een bed bezet houden.

Daarna wordt volgens het draaiboek gekeken naar leeftijdsgroepen, waarbij jongeren voor ouderen gaan. Van Ark spreekt van ‘weloverwogen ethische afwegingen', maar toch wil het kabinet daar niet aan, omdat het ‘elk leven gelijkwaardig' vindt. Ook de Tweede Kamer sprak zich al uit tegen selectie puur op grond van leeftijd. <