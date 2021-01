Britse inlichtingenofficier van Slag om Arnhem overleden

Veteraan en VN-diplomaat Brian Urquhart is in het weekeinde op 101-jarige leeftijd overleden.

Arnhem

Urquhart was in de Tweede Wereldoorlog inlichtingenofficier. Hij waarschuwde de Britse legerbevelhebbers in 1944 dat de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden te ambitieus was en dat de Slag om Arnhem niet zou gaan lukken, maar zijn advies werd in de wind geslagen.

Na de oorlog trad Urquhart in dienst bij de Verenigde Naties, waarvan hij onder-secretaris-generaal werd. Urquhart meldde zich direct na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij het Britse leger. Hij plande onder meer de luchtlandingen in Normandië op D-Day, 6 juni 1944. Een paar maanden later startte de bevrijdingsoperatie Market Garden, waarmee de geallieerden via Nederland door wilden stoten naar Berlijn. Urquhart had veel contact met het Nederlandse verzet. Op basis van hun informatie over Duitse troepen en bewegingen raadde hij de opmars door Nederland af. Achteraf kreeg Urquhart gelijk, aangezien de geallieerden er door hevige Duitse tegenstand inderdaad niet in slaagden om de Arnhemse Rijnbrug te veroveren. De bevrijding van Nederland liet daardoor nog ruim een halfjaar op zich wachten.

Als diplomaat speelde Urquhart een belangrijke rol bij de oprichting van de Verenigde Naties en de VN-vredesmacht. Hij was de man achter de kenmerkende blauwe helmen voor deze legertroepen. Urquhart kreeg vele onderscheidingen voor zijn werk.