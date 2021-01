Vaccinatie in zorg begint woensdag al

De vaccinatie van de eerste groep mensen wordt toch vervroegd. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen worden vanaf woensdagochtend vanaf de GGD-priklocatie in Veghel gevaccineerd, twee dagen eerder dan eerst gedacht.

Den Haag

Verleners van acute zorg, zoals ambulancepersoneel en ic-medewerkers worden vanaf woensdag in ziekenhuizen geprikt. Minister Hugo de Jonge heeft dit samen met zorgcoördinator Ernst Kuipers bekendgemaakt. Kuipers had er eerder voor gepleit om ook de ziekenhuismedewerkers snel te laten vaccineren, om de druk op de zorg enigszins te verzachten. In de ziekenhuizen gaat het om ic-personeel, medewerkers van de spoedeisende hulp, en personeel dat voor coronapatiënten zorgt.

Verder worden ook de eerste zorgmedewerkers van verpleeghuizen vanaf woensdag in Veghel geprikt. Zij kunnen vanaf vrijdag 8 januari ook terecht in Rotterdam en Houten. Vanaf maandag 11 januari wordt in Amsterdam, Drenthe en Den Haag geprikt. Op 15 januari gaan alle 25 GGD-priklocaties open.

Als alle bestelde vaccins tijdig worden geleverd, kan iedereen in Nederland die dat wil vóór het vierde kwartaal van dit jaar gevaccineerd zijn.

zie ook pagina's 4, 6-7 en 8-9