Vondst granaat in Opsporing Verzocht

Hilversum

In Opsporing Verzocht vraagt de politie Limburg dinsdagavond (NPO 1, vanaf 21.20 uur) aandacht voor het onderzoek naar de handgranaat die een misdaadjournalist van dagblad De Limburger onlangs voor zijn voordeur vond. In de uitzending roept de politie getuigen op zich te melden. De oproep geldt ook voor mensen die mogelijk meer informatie hebben, kondigde de politie maandag aan. Misdaadverslaggever Jos Emonts vond zondagochtend 27 december een granaat voor de deur van zijn woning in het Limburgse dorp Neer. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis verlaten. <