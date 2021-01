Aftellen tot de school weer open mag. ‘Kinderen hebben soms gewoon een aai over hun bol nodig’

Kinderen volgen vanaf deze week hun lessen thuis. Maar scholen staan niet leeg: in de noodopvang van de christelijke basisschool Juliana te Leerdam zitten ruim twee keer zoveel leerlingen als tijdens de vorige lockdown. Dat de nieuwe, Britse variant van het coronavirus besmettelijker lijkt voor kinderen, zorgt er nog voor weinig onrust. ‘Je kan en wíl als juf geen afstand houden tot jonge kinderen; die hebben soms gewoon een aai over hun bol nodig.’

Leerdam

‘Ik vind het gezellig dat er toch nog een beetje reuring is hier, dat er kinderstemmen klinken’, zegt directeur Caroline van Reenen. Ze wijst met een armzwaai op het pompje desinfecterende handgel voor ze voorgaat richting de drie klaslokalen die vandaag in gebruik zijn.

meer noodopvang

Alle 24 vandaag aanwezige kinderen verzamelden zich aan het begin van de schooldag in het lokaal van de kleuters om samen te bidden, zingen en in de kring te vertellen hoe hun kerstvakantie was. Ze hebben vanwege een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig, of hun ouders werken in een cruciale beroepsgroep.

Na de gezamenlijke dagopening worden de leerlingen verdeeld over drie klaslokalen: een voor groep 1 en 2, een voor groep 3 en 4 en een voor de bove..

