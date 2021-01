Rechters eisen ingewikkelde wetgeving

Recht is een ordeningsmechanisme. Meer niet. Wet en regelgeving zorgen ervoor dat we als samenleving kunnen functioneren. Het onderscheidt ons van de dierenwereld, waarin het recht van de sterkste geldt. Het is geen doel op zich. We handhaven wetten en regels omdat ze een functie vervullen. Met deze relativering werd ik aan het eind van mijn rechtenstudie op pad gestuurd.