Principes met macht

en van een ‘historisch kruispunt’. De Chinese communistische partij viert haar honderdste verjaardag, de economie groeit als nergens ter wereld, en het land begint aan ‘de nieuwe weg naar een modern socialistisch land’, zo zei president Xi Jinping in zijn nieuwjaarsboodschap . Die ‘nieuwe weg’ betekent nog meer macht bij de president en de partij, meer grip op de economie en meer nadruk op de binnenlandse markt.

Dat laatste is niet de insteek die in het algemeen werd verwacht. China heeft aan het eind van 2020 immers net twee belangrijke handels- en investeringsakkoorden getekend met de meeste Azië-Pacific-landen en met de Europese Unie. Maar die akkoorden kunnen niet verbergen dat zich een principiële botsing met diverse landen in de regio en ook met Europa afspeelt.





China beschermde de mensheid met oprechte liefde, aldus Xi. Maar een belangrijk deel van die mensheid denkt daar na de coronacrisis anders over. Steeds duidelijker wordt ook ingezien dat de economische en militaire machtsopbouw door China onlosmakelijk is gekoppeld aan de ideologie en de positie van Xi. Zoals vaker in een alleenheerschappij gaat dat gepaard met toenemende ond..

