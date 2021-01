‘Met deze besmettingscijfers blijft code zwart deze maand reële dreiging'

Rotterdam

Paul Lieverse, die als arts gepensioneerd was, maar nu weer actief is vanwege de coronacrisis, ziet de komende weken met zorg tegemoet. Hij durft niet uit te sluiten dat code zwart daadwerkelijk van kracht wordt eind januari, ook al krijgt het personeel op de intensive care nu voorrang bij het inenten. ‘Het is nog steeds een reële dreiging. Code zwart dreigt door de hoge besmettingsaantallen en de daardoor grote aantallen zieken, van wie sommigen ic-zorg nodig zullen hebben.' Als code zwart ingaat, wordt een in juni uitgekomen draaiboek van kracht. Aan de hand daarvan moet ic-personeel dan beslissen wie kans maakt op een plek op de ic en wie niet.

