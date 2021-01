Vrijwilligers testfase Pfizer krijgen vaccin

New York

De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech geven vrijwilligers die in de testfase van het vaccin een placebo kregen toegediend de optie om vanaf 1 maart van dit jaar in aanmerking te komen voor de eerste dosis van het vaccin. Zij blijven dan deel uitmaken van het onderzoek.

De zogeheten Vaccin Transitieoptie in het onderzoek staat het deelnemers aan de testfase van 16 jaar en ouder toe erachter te komen of ze het vaccin toegediend kregen of een placebo. Voor degenen die een placebo kregen, zijn twee doses van het onderzoeksvaccin gereserveerd. <