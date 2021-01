Vaccinatie Vaticaan begint medio januari

Rome

Het Vaticaan heeft zaterdag aangekondigd dat er ‘in de komende dagen' een begin gemaakt wordt aan een vaccinatiecampagne. Zorgmedewerkers en ouderen komen als eersten aan de beurt. In de korte boodschap voor de pers werd niet gemeld wanneer paus Franciscus (84) wordt ingeënt tegen het coronavirus. ‘Het is te voorzien dat vaccins in de tweede week van januari kunnen aankomen in een hoeveelheid die voldoende is voor de Heilige Stoel en de staat Vaticaanstad', luidde de boodschap. Het Vaticaan zegt ook een speciale diepvries te hebben gekocht om vaccins in te bewaren. <