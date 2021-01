Toch voorrang voor personeel in ziekenhuis

Den Haag

Dat maakten minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister Tamara van Ark van Medische Zorg zaterdag bekend. Het gaat om personeel dat werkt op de intensive care, de spoedeisende hulp, op covid-afdelingen en in ambulances. ‘Het streven is om uiterlijk maandag 4 januari duidelijkheid te krijgen wat de kortst mogelijke termijn is waarop gestart kan worden met vaccineren van medewerkers uit de acute zorg. Waarschijnlijk gebeurt dat in circa tien ziekenhuizen, verspreid over het land’, aldus de ministers. De landelijke vaccinatiecampagne start nog steeds op 8 januari op drie GGD-priklocaties.

‘Het gebeurt omdat we de signalen al een tijdje krijgen dat de acute zorg ernstig onder druk staat’, zegt De Jon..

