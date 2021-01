De Tweede Kamer zweeg vijf jaar

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 1: de Kamer komt na vijf jaar weer bijeen.

Over tien weken, op woensdag 17 maart 2021, gaat Nederland een nieuwe Tweede Kamer kiezen. De verkiezingen worden overschaduwd door de coronacrisis. Om het besmettingsgevaar te verkleinen kan er al op maandag en dinsdag worden gestemd en mogen ouderen per brief stemmen. Het maakt de Kamerverkiezingen van 2021 bij voorbaat tot een bijzondere gebeurtenis.

Door de coronacrisis is een belangrijk jubileum uit de parlementaire geschiedenis bijna geruisloos gepasseerd. Onlangs was het 75 jaar geleden dat de Tweede Kamer voor het eerst sinds de oorlog weer bijeenkwam. Op dinsdag 25 september 1945, om een uur 's middags, opende Kamervoorzitter Josef van Schaik met een hamertik de eerste naoorlogse Kamerzitting. Ruim vijf jaar eerder, op 10..

