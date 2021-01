Nederland aantrekkelijk voor exotische vogels

Exotische vogels weten Nederland goed te vinden. Sinds de jaren zeventig zijn er wel 250 verschillende soorten aangetroffen, meldt Sovon in zijn jaarlijkse Vogelbalans. Vijftien soorten broeden hier jaarlijks en een aantal, waaronder de halsbandparkiet, weet zich voortreffelijk te handhaven. Vijf soorten, zoals de nijlgans, worden gezien als een bedreiging en worden in heel de Europese Unie bestreden.

Nijmegen

Nederland is een ‘hotspot’ van exotische vogels, zo blijkt uit de Vogelbalans 2020 van Sovon, de organisatie die de vogelstand in Nederland nauwgezet bijhoudt. Volgens Sovon zijn de meeste exotische vogels die hier voet aan de grond krijgen en zich voortplanten, ontsnapte of vrijgelaten dieren die gehouden werden vanwege hun uiterlijk of zang. Hoewel er door de jaren heen zo’n 250 verschillende soorten zijn geteld, komt maar een vijftiental soorten jaarlijks tot broeden. ‘Ze moeten maar net een partner weten te vinden, een kanarie overleeft een echte winter al niet’, illustreert woordvoerder Albert de Jong.

invasief

Sovon maakt onderscheid tussen exotische vogels die hier op eigen kracht terecht zijn g..

