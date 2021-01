Dit verandert in januari 2021: steun voor starters en toch vliegbelasting

Den Haag

De inkomstenbelasting over bruto-inkomens in de eerste schijf (tot 68.507) gaat van 37,35 naar 37,1 procent. Over inkomens daarboven verandert het tarief niet, dat blijft 49,5 procent. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting op de inkomstenbelasting omhoog. Iemand die 30.000 euro bruto verdient hoeft 318 euro minder belasting te betalen dan afgelopen jaar. Werkenden die 40.000 verdienen, betalen komend jaar 428 euro minder belasting. Ook de algemene heffingskorting stijgt. Daardoor hoeven mensen met een inkomen in de eerste schijf minder belasting te betalen. Voor een bruto-inkomen van 40.000 euro hoeft een werkende 87 euro minder belasting te betalen. Het belastingvoordeel wordt groter bij kleinere inkomens. Bij een inkomen..

