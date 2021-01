Vanaf 8 januari ook vaccinatie in Houten

Behalve Veghel beginnen ook Rotterdam en Houten op vrijdag 8 januari met het vaccineren tegen het coronavirus. Dit meldt de GGD GHOR Nederland. Eerder was er sprake van dat alleen Veghel op 8 januari zou beginnen met de inentingen. Houten en Rotterdam zouden op uiterlijk maandag 11 januari beginnen. De GGD Utrecht gaat inenten in het evenementencomplex Expo Houten. De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat vaccineren op Rotterdam The Hague Airport. Op de andere 22 priklocaties verspreid over het land begint de inenting vanaf 18 januari. De ‘eerste prik' zal gezet worden in Veghel in een voormalig distributiecentrum van een supermarkt. <